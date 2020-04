Musei civici, Dup, salute: nuovo Consiglio comunale a San Miniato

San Miniato torna a convocare il Consiglio comunale e lo fa per il 28 aprile alle 14.30 in seduta pubblica. Si terrà all'aula magna alla scuola media di via Capponi al civico 2. Di seguito l'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 18 del 11.02.2020).

3. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (art. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 28 del 24.03.2020).

4. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 29 del 31.03.2020).

5. Approvazione verbale seduta consiliare del 07.12.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

6. Approvazione verbale seduta consiliare del 06.02.2020. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

7. Approvazione verbale seduta consiliare del 10.02.2020. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

8. Risposta ad interpellanza presentata in data 24.01.2020 dai Gruppi Consiliari “Lega Salvini San Miniato”, “Cambiamenti” e “Forza Italia” in merito a sede della Polizia Municipale e della Farmacia Comunale di San Miniato Basso.

9. Risposta a interpellanza presentata il 06.02.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Gara servizio sporzionamento”

10. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Forza Italia” ad oggetto: “Richiesta di intitolazione di una piazza o via alla memoria di Norma Cossetto”.

11. Mozione presenta il 28.03.2020 congiuntamente da tutti i gruppi consiliari ad oggetto: “Interventi di sostegno a seguito emergenza Covid-19”.

12. Nuova Carta dei Diritti della Bambina. Adozione. (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

13.Liquidazione della partecipazione azionaria in Ecofor Service Spa ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

14. Indirizzi in merito alla gestione dei Musei Civici. Determinazioni. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile.

15. Modifiche e integrazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 e contestuale modifica del DUP. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

16. DUP 2020-2022. Modifiche del programma biennale per l’acquisizione delle forniture e servizi anno 2020-2021 e recepimento delle modifiche del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.

17.Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

18.Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2020 ad oggetto: “Art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazione.” (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

19. Convenzione tra la “Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa” e il Comune di San Miniato per la gestione delle attività socio assistenziali. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile.

20.Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico – deroga. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile.

Fonte: Ufficio stampa