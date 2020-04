Consiglio comunale Vinci in videoconferenza

Il sindaco Giuseppe Torchia, ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 21.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà per la prima volta in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale del Comune di Vinci. La videoconferenza verrà realizzata con GoToMeeting, grazia alla licenza concessa da Anci Toscana che utilizza la nota piattaforma da anni per le proprie riunioni.

Si discuterà e delibererà sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - cons. Cristiano Bianconi - Mozione: proposte per il contenimento dell'impatto economico dagli effetti della pandemia Covid19;

3. Atto di costituzione di servitù di acquedotto e costituzione di servitù di passaggio operatori e mezzi operativi sui terreni posti in via Poggio all'Oglio;

4. Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari);

5. Convalida deliberazioni della Giunta comunale n. 64 del 24.03.2020 e n. 69 del 07.04.2020;

6. Ratifica della deliberazione di giunta n. 67 del 2/04/2020 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2020/2022 assunta con i poteri del Consiglio;

7. Gruppo Democratici per Vinci - capogruppo cons. Francesco Marzocchini - Ordine del giorno inerente l'emergenza Covid-19 e interventi immediati per i bilanci dei comuni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa