Convocato Consiglio comunale a Cerreto Guidi in via telematica

È convocato per martedì 28 aprile 2020 alle ore 18,00 in modalità telematica sulla base delle disposizioni stabilite con Decreto Sindacale N.11 del 21 Aprile 2020, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono cinque gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

-Comunicazioni del Sindaco;

-Piano operativo e contestuale variante al Piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi: seduta del Consiglio comunale per esame osservazioni pervenute oltre il termine di scadenza e controdeduzioni;

-Ratifica deliberazione G.C. N.34 del 13/02/2020 avente ad oggetto “Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2020/2022 ed al DUP 2020/2022”;

-Approvazione convenzione fra Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio, Comune di Cerreto Guidi, Comune di Vinci, Comune di Capraia e Limite, Comune di Carmignano, Comune di Signa, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, per la partecipazione al Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi della Toscana, di cui al progetto interregionale “In Etruria”;

-Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sul turismo a Cerreto Guidi nel 2019.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa