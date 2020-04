Coronavirus, donati da un cittadino fiorentino due ecografi da 36mila euro al San Giovanni di Dio

Due ecografi sono stati donati alla Medicina d’Urgenza del San Giovanni di Dio da un cittadino fiorentino per un utilizzo nel Pronto Soccorso dell’ospedale e, in questo momento, a disposizione per tutti i pazienti Covid.

I due strumenti del valore di 36mila euro sono stati portati ieri pomeriggio al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio e consegnati al direttore della Medicina d’Urgenza della Asl Toscana centro, Gianfranco Giannasi. “Ringrazio infinitamente per questa donazione – dichiara Giannasi – Questi due strumenti sono indispensabili tutti i giorni ma adesso lo sono ancora di più per i pazienti Covid con un quadro polmonare particolare. E’ un gesto estremamente generoso”.

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa