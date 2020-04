Coronavirus, Fabrica Comune Empoli: "Soldi delle telecamere da destinare ai buoni spesa"

"Per quanto a noi conoscenza questi i fatti:

15 Aprile: il comune sospende la presentazione delle domande per i buoni spesa, fermandosi a poco più di 1500 richieste, rinunciando così ad un'analisi precisa della situazione sociale di emergenza com'è quella in cui siamo, auto-azzoppandosi nelle possibili e future richieste alla Regione o al governo nazionale per soddisfare i bisogni di una parte dei propri cittadini.

24 aprile: in consiglio comunale la maggioranza voterà compatta per inserire in bilancio 20000€ da destinare a telecamere agli svincolo della FiPiLi.

È giusto che le istituzioni lavorino anche in prospettiva del dopo pandemia, ma le targhe delle auto in entrata e in uscita dalla FiPiLi ci sembrano un pensiero che potevamo risparmiarci.

Bene che il comune abbia aperto un conto corrente per l'emergenza alimentare, ancor meglio se ci mettesse almeno quei 20000 euro.

Il gruppo consiliare Buongiorno Empoli- Fabrica Comune chiede che sia ripresa la presentazione delle domande e si impegnerà, dentro e fuori le istituzione, perché non manchino mai le risorse per chi ha bisogno."

Buongiorno Empoli Fabrica Comune