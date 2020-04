Coronavirus, fondo straordinario di 70mila euro per le attività di Santa Maria a Monte

La Giunta Comunale di Santa Maria a Monte ha approvato il 23 Aprile la delibera che vara le misure destinate ad aiutare le attività commerciali, artigianali, industriali, di somministrazione e turistiche che sono state messe in difficoltà dall’emergenza provocata dal Covid-19.

È stato istituito un fondo di 70.000 euro per dare un contributo concreto alle attività del nostro Comune che per decreto del Governo hanno dovuto sospendere la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Vorrei sottolineare il grande sforzo che abbiamo fatto come Amministrazione per mettere in campo queste risorse. Lo sforzo va commisurato ad un Ente come il nostro che non ha a disposizione ingenti risorse e che deve affrontare tutta la propria programmazione in vista dell’emergenza sanitaria, anche in termini di servizi e di spese”, dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

“Abbiamo pensato alle nostre piccole realtà commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, ma anche a quelle industriali del nostro tessuto produttivo. Si tratta spesso di attività a conduzione familiare che con questa crisi rischiano di NON riaprire e di subire grandi perdite. Ecco perché abbiamo messo in campo importanti risorse, a disposizione da subito. Mercoledì 28 Aprile sarà già possibile presentare la domanda per ottenere il contributo. Contestualmente, chi è stato costretto a chiudere l’attività potrà richiedere l’azzeramento della TARI commisurato all’effettivo periodo di chiusura delle attività commerciali, artigianali, industriali, di somministrazione, e turistiche, che, per contenere la diffusione della pandemia, hanno dovuto adeguarsi alle chiusure disposte dalle misure nazionali a sospendere la propria attività a causa dell’emergenza covid19. Si è disposto, inoltre, l’azzeramento della COSAP e delle affissioni sempre per quelle attività che sono rimaste chiuse.” Precisa Roberto Michi, Assessore alle Attività Produttive.

“Per la riapertura delle attività abbiamo pensato di azzerare fino al 31 dicembre 2020 i tributi relativi a COSAP e affissioni: un modo per dare fiducia al nostro tessuto produttivo e per far fronte con maggiore determinazione al difficile momento che stiamo vivendo. E’ stato disposto anche l’azzeramento del pagamento dei parcheggi in zona blu fino al 31 dicembre 2020, e la conseguente regolazione dei parcheggi con disco orario”, conclude il Sindaco.

Entro il 29 Aprile 2020 sarà pubblicato il bando per richiedere i contributi e sarà possibile presentare la domanda.

Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi Per informazioni in merito è possibile contattare il numero telefonico 0587/261621 nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 oppure per e.mail: l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte