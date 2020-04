Coronavirus, turismo verso la fase 2: confronto tra Regione e associazioni di categoria

Un focus sul turismo con l’audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei lavoratori del comparto turistico sarà all’ordine del giorno della prossima seduta della commissione Sviluppo

economico, presieduta da Gianni Anselmi (Pd).

Nella seduta che si terrà martedì 28 aprile alle 14.30, in modalità telematica, si parlerà delle conseguenze economiche derivate dall’impatto del contagio da Corona Virus e delle eventuali iniziative da assumere in

Toscana per preparare la fase 2.

“La commissione - commenta il presidente Anselmi - intende dare un contributo per definire un progetto toscano per il turismo in sicurezza basato su tecnologia, qualità e professionalità. E lo farà valorizzando il

contributo di chi il turismo, il commercio e i servizi li conosce e li rappresenta”.

“Sarà un’occasione di confronto – ha aggiunto Anselmi – e di ascolto per sentire problematiche, difficoltà ed eventuali proposte, direttamente dalla voce degli operatori del settore dai balneari agli agenti immobiliari, dagli albergatori agli affittacamere, dai museali ai ristoratori”.

Alla seduta sono stati invitati anche gli assessori regionali al Turismo Stefano Ciuoffo, al Lavoro Cristina Grieco, allo Sviluppo economico Vittorio Bugli, all’Agricoltura Marco Remaschi, ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli e la vicepresidente Monica Barni.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa