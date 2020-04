Due mesi senza Consiglio comunale a Montelupo, l'opposizione chiede conto delle sue proposte

Dal 5 Marzo ad oggi, a Montelupo non si è tenuto nessun Consiglio Comunale. Come gruppo consiliare abbiamo fornito tutta la nostra disponibilità per fronteggiare al meglio questa emergenza, dando spunti e proponendo azioni di intervento agli amministratori. Oggi ci rendiamo conto che la nostra disponibilità e collaborazione non è stata condivisa. Per questo motivo stamani i consiglieri del gruppo Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo hanno depositato richiesta di convocazione di un consiglio comunale con i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1) comunicazioni del Sindaco riguardo alla attuale situazione dei contagi e quarantene nel nostro territorio, con informazione circa le modalità adottate per il controllo e il monitoraggio dei soggetti da parte della Ausl e da parte delle forze dell'ordine;

2) interrogazione presentata dal consigliere Pilastri avente ad oggetto la sanificazione del territorio;

3) proposte di valutazione contabili su effetti del covid-19 sul bilancio di previsione 2020, avanzate dal consigliere Bagnai ( prot. 5392 del 31/03/2020)

4) mozione del consigliere Paolo Ingenito riguardante la distribuzione di mascherine adatte all'utente sordomuto e adattamento del sito istituzionale del Comune per utenti affetti da cecità;

5) proposta del consigliere Pilastri riguardante la soddisfazione da parte del Comune, con somme proprie, delle domande relative ai cosiddetti buoni spesa rimaste in sospeso ed inevase,

6) interrogazione del consigliere Madia avente ad oggetto la disinfestazione e disinfettazione aree verdi;

7) interrogazione del consigliere Madia avente ad oggetto Guardie zoofile;

8) Proposta del consigliere Pilastri riguardante la riapertura del mercato settimanale

Tanto dovevamo ai nostri concittadini.

Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo