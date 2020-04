Edilizia scolastica: ripresi i lavori alle Galilei. A breve la riqualificazione energetica alle Roccon Rosso

Sospesa la didattica in classe a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Comune di Pistoia porta avanti la progettazione per migliorare l'edilizia scolastica, riapre alcuni cantieri e avvia le procedure per iniziare nuovi interventi. Nei giorni scorsi, attraverso la piattaforma telematica Start si sono aperte le gare per individuare le ditte che svolgeranno i lavori di efficientamento energetico in tre edifici scolastici: la scuola primaria 'Petrocchi' e le scuole dell’infanzia 'La Margherita' e quella di Cignano. L'investimento è di quasi 400.000 euro, somma reperita dall’Amministrazione grazie alla partecipazione al bando per i fondi Kyoto, erogati dal Ministero per l’ambiente e destinati appunto all’efficientamento energetico.

«L'arrivo del Covid-19 ha interrotto le lezioni in aula, ma non ha fermato il lavoro impostato dall'Amministrazione sul fronte dell'edilizia scolastica – sottolinea Alessandra Frosini, assessore all'istruzione e all'edilizia scolastica –. Con gli uffici tecnici stiamo andando avanti con la progettazione di nuovi interventi e stanno ripartendo anche le procedure per portare avanti, o in alcuni casi riprendere, i lavori che questa emergenza sanitaria aveva bruscamente interrotto. Tra questi, gli interventi al plesso della Roccon Rosso, che si inseriscono nel quadro degli interventi di efficientamento energetico e manutenzione che hanno interessato molti edifici scolastici».

Nei giorni scorsi sono ripresi i lavori alla scuola 'Galilei' di via Pisacane, con la sistemazione del percorso esterno che collega la primaria con la secondaria di primo grado, il rifacimento del terrazzo di ingresso alla scuola, il risanamento dei vani sottostanti, oltre alla messa in sicurezza di alcuni infissi e alla sostituzione di alcune vetrate presenti nel vano scala. A questi, seguiranno i lavori alla scuola di via Monterosa che riguardano il recupero della parte esterna dell’edificio, con interventi a grondaie, travi e pilastri, andando così a completare l’opera di recupero iniziata negli anni scorsi. In questo modo, sarà resa completamente fruibile l’area esterna di pertinenza scolastica.

La gara per individuare le ditte che porteranno avanti i lavori di efficientamento energetico nei tre edifici scolastici si chiude su Start il 5 maggio. Da qui, concluso l’iter amministrativo, a fine giugno potranno iniziare gli interventi di riqualificazione energetica, per concludersi a settembre, in tempo per una eventuale riapertura definita dal Governo a seguito dell'emergenza Covid-19.

Gli interventi nella scuola primaria 'Petrocchi' e nelle scuola dell’infanzia 'La Margherita' e in quella di Cignano prevedono la sostituzione dell’attuale impianto termico con un sistema a pompa di calore e la messa a norma dell’impianto di illuminazione anche mediante la sostituzione degli attuali sistemi con lampade ad alta efficienza (Led). Inoltre, nelle scuole di Cireglio e di Cignano verrà installato anche un impianto fotovoltaico che permetterà, in parte, di alimentare le pompe di calore con energia rinnovabile.

Tra pochi giorni avrà inizio l'intervento di efficientamento energetico previsto in una porzione della scuola primaria 'Roccon Rosso'. Con una specifica variazione di bilancio, infatti, a novembre l'Amministrazione comunale aveva individuato le risorse necessarie a portare a termine i necessari lavori di manutenzione straordinaria, per un investimento di 150.000 euro.

La manutenzione alla 'Roccon Rosso' riguarda in via prioritaria il tetto, ma è previsto anche il miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort delle aule, per ridurre le dispersioni termiche e risolvere le problematiche di infiltrazioni di acqua attualmente esistenti.

Sul fronte della progettazione, nei giorni scorsi è stato approvato dalla giunta comunale il piano di fattibilità per la manutenzione straordinaria in ulteriori edifici scolastici e asili nido. Si tratta di un progetto che prevede sette interventi distinti, necessari a garantire, oltre al regolare svolgimento delle attività didattiche, anche la conservazione dei plessi e rispondere a specifiche necessità di adeguamento.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa