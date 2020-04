Liberazione, da Empoli Antifascista e Circolo Monterappoli corona per i caduti

In occasione della festa del 25 aprile, le Ass. Empoli Antifascista e Circolo Arci Monterappoli procederanno con la deposizione di una corona commemorativa in ricordo dei Caduti della seconda guerra mondiale, presso il Monumento ai Caduti accanto alla Pieve di Monterappoli.

"Nel pieno rispetto delle normative attuali in materia di sicurezza sanitaria, avremo modo di dare continuità nel nostro territorio a quell’esercizio di coltivazione della memoria necessario a garantire e a preservare la salute valoriale della nostra democrazia. Di fronte ancora una volta agli attacchi infami di certa mala politica verso una festività fondante del nostro Paese e il dramma della pandemia che ha sconvolto le nostre abitudini, noi ci siamo! Abbiamo trovato altre forme per dare sostanza ai nostri festeggiamenti e altri modi per ringraziare ancora chi ci ha regalato il dono più bello: la libertà. Convinti che la libertà non sarà mai una condizione acquisita, bensì una continua conquista collettiva, per noi il 25 aprile non è una semplice ricorrenza, Ora e sempre Resistenza”.

Fonte: Ufficio stampa