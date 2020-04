Festa della Liberazione, da Anpi e Comitato 11 Giugno 1944 il video 'Carmignano-La storia siamo noi'

Care Compagne e cari Compagni, come già sapete il dramma sanitario che tutto il paese sta vivendo ci "impone" di non realizzare la Festa della Liberazione del... 25 Aprile come da tradizione: non riusciremo a organizzare, con l'amministrazione comunale quindi, il corteo per le vie cittadine del centro di Carmignano in onore della Resistenza contro il nazifascismo, mentre l'orazione ufficiale sarà fatta in diretta Facebook alle ore 11:00 dal Sindaco Edoardo Prestanti e il nostro Presidente David Desideri, insieme ad altre iniziative virtuali che potete trovare nel programma.

Quindi come Anpi di Carmignano e Comitato 11 Giugno 1944 abbiamo pensato di mantenere viva la memoria mediante la diffusione di questo video "CARMIGNANO - LA STORIA SIAMO NOI"... Partigiani e Antifascisti Carmignanesi, storie piccole che han fatto la Storia Grande.... Buona Visione, buon 25 aprile, ora e sempre Resistenza. Invitiamo tutti a diffondere! ECCO IL LINK https://youtu.be/N90-16n0lxs

Fonte: Anpi Carmignano