Festa della Liberazione online a Barberino Tavarnelle: storia, note e parole con Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è l’ospite d’eccezione della veglia on line che domani, sabato 25 aprile, dalle ore 21, il Comune di Barberino Tavarnelle dedicherà al 75mo anniversario della Festa di Liberazione dall’occupazione nazifascista. In diretta dai canali istituzionali, le pagine Facebook e il canale YouTube, sarà trasmessa una maratona di interventi in bilico tra note e parole che rievoca i valori della Memoria e della Resistenza attraverso la partecipazione collettiva del tessuto associativo e delle realtà artistiche del territorio. L’attore, regista e drammaturgo romano interverrà personalmente alla diretta e attraverso un video omaggio al 25 aprile che ha predisposto per l’occasione inserendo sagaci riferimenti alla contemporaneità.

Canti, esibizioni musicali e riflessioni condivise incorniceranno le testimonianze dei cittadini che prenderanno parte da protagonisti all’iniziativa del 25 aprile che farà festa nella piazza virtuale della rete. Con l’attore di Arca Azzurra Teatro Massimo Salvianti e i parenti delle vittime del secondo conflitto mondiale sarà ricordato il sacrificio di coloro che, tra civili, partigiani, donne e uomini della Resistenza, morirono giovani e pieni di ideali. Vite spezzate dal sangue versato per la conquista della libertà come i dodici contadini dell’eccidio di Pratale, il partigiano Egidio Gimignani, vittima degli episodi efferati consumati a San Donato in Poggio, Piero Bartalini, uno dei 19 ventenni massacrati nell’Eccidio di Montemaggio. Apriranno il sindaco David Baroncelli e l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi che, insieme alle organizzazioni sociali Cigl, Cisl e Uil, parleranno del protocollo antifascista firmato dalle amministrazioni comunali del Chianti alcuni mesi fa. Tanti gli interventi previsti che affiancheranno le testimonianze come i rappresentanti della sezione Anpi Barberino Tavarnelle, il Teatro Regina Margherita di Marcialla, le associazioni Scuole di Musica Officine Creative del Chianti, Music Tribe, Corale Il Borghetto, il Circolo Arci La Rampa, l’Associazione Poetica Chianti fiorentino, l’Istituto comprensivo Don Milani, ex allievi e insegnanti che riporteranno l’esperienza del viaggio della Memoria. Un ricordo speciale sarà dedicato al partigiano di Tavarnelle Alfredo Enrichi, detto ‘Nicche, ad opera della figlia Valeria Enrichi e della nipote, l’attrice Barbara Enrichi.

“Nel ricordo della storia che condivideremo nel web rafforziamo il sentimento di unità e l’importanza di restare connessi con la nostra identità. La Liberazione è un cammino che vive di pace e fratellanza – dichiara il sindaco David Baroncelli - non dimentichiamo che se il passato ne ha costruito le basi sul sacrificio delle vittime di guerra, il presente, seppur chiuso nell’isolamento della crisi epidemiologica, ha l’obbligo di nutrirlo costantemente con il respiro vitale della Costituzione italiana e dei principi che tengono salde le radici della nostra democrazia. Incontriamoci sulle piattaforme digitali e lasciamoci guidare da quelle lettere, mai morte, che oggi devono indicarci la strada per resistere e rinascere, parole che hanno dentro il senso dell’esistenza, parole come solidarietà, dignità, diritti e uguaglianza”.