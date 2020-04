Festa Liberazione a Figline e Incisa Valdarno: ecco le iniziative comunali per il 25 Aprile

In osservanza alle misure contenitive del contagio da Coronavirus, quest’anno non sarà possibile celebrare, con la tradizionale manifestazione istituzionale pubblica, il 25 Aprile. Le celebrazioni dedicate alla Festa della Liberazione, però, si svolgeranno comunque in maniera simbolica. Nel corso della mattinata, infatti, la sindaca Giulia Mugnai e il presidente Anpi, Cristoforo Ciracì , si recheranno in via Sarri a Figline per la deposizione della corona davanti all’Albero dell’Universo, per poi spostarsi in piazza Mazzanti a Incisa, per fare altrettanto davanti al Monumento ai Caduti.

Online, invece, sul canale Youtube del Comune di Figline e Incisa Valdarno (http://bit.ly/canaleYoutubeFIV) e sulla pagina facebook dell’ente (https://www.facebook.com/comunefiglineincisa/) sarà pubblicato un video a tema, visibile dalle 11. I protagonisti saranno i volontari di Servizio civile del Comune di Figline e Incisa Valdarno, che leggeranno la storia della prigionia di alcuni partigiani italiani, e Pierpaolo Putignano, che in qualità di autore racconterà la realizzazione del fumetto sull’eccidio di Pian d’Albero (edito nel 2017 dal Comune).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa