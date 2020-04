Fotografi per le famiglie in difficoltà, la raccolta fondi di Firenze Dona

Una iniziativa benefica e artistica allo stesso tempo da parte dell'Associazione Firenze Dona. Ce la spiega il presidente Marco Locci: "Insieme a 33 fotografi fiorentini abbiamo deciso di fare un crowdfunding il cui l'intero ricavato andrà a favore delle persone che sono in difficoltà economica a causa del COVID19"

Il progetto Fotografi per Firenze è nato per pensare al dopo e al futuro visto che il cuore e la passione dei fiorentini hanno dato un bellissimo e supporto unico a ospedali e personale sanitario.

La nostra volontà sarà quella di parlare con le principali realtà del territorio, come Caritas e Banco Alimentare, che stanno trattando questi argomenti in prima linea. Questo percorso prende seguito a iniziative fatte in altre città come Milano, Bergamo e Brescia che hanno fatto lo stesso percorso per aiutare il territorio.

Da un'analisi fatta dalla Caritas c'è un aumento significativo delle persone che si stanno avvicinando alle proprie realtà creando una nuova povertà nella società. Tutto questo verrà fatto in modo trasparente e rispettando tutti i donatori.

I fotografi professionisti che hanno partecipato sono: Fabrizio Giovannozzi, Emily Bizzo, Tiziano Pucci, Baris Seckin, Andrea Virgili, Cristian Villacres, Marco Moscardi, Carlo Valentini, Leonardo Baldini, Silvano Galassi, Germogli Riccardo, Gianni Livi, Andi Shtylla, Francesco Lastrucci, Tommaso Cauchi , Tommaso Gasperini, Agnese Mosi, Carlo Bressan, Marco Pasquini , Giuseppe Cabras, Simone Olivari, Lorenzo Berti David Glauso, Marina Barbati, Bernardo Baluganti, Elisa Virgili, Dovile Bružaitė, Maurizio Anatrini, Claudio Giovannini, Matteo Baldini, Filippo Gabutti, Nicola Santini, Elena Forest, Laura Barbera.