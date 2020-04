Il 25 aprile, nonostante il Covid-19: contest a Empoli per il 75esimo anniversario

Al via un contest non competitivo sul 25 aprile per tutti i bambini e i ragazzi che vivono o studiano nel Comune di Empoli. Quest'anno si celebra il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, avvenimento fondante della nostra Repubblica, in un momento difficile in cui l'emergenza sanitaria in corso ci costringe a rimanere nelle nostre abitazioni.

Commemoreremo comunque il 25 aprile con la partecipazione, seppure virtuale, di tutta la comunità empolese: si tratta di una festa a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare, un momento collettivo di pace e di fratellanza che anche quest'anno ci troverà uniti, nonostante la distanza.

Per questa ricorrenza l’amministrazione comunale di Empoli propone ai bambini e ai ragazzi di farsi coinvolgere in un racconto collettivo su questa ricorrenza, che possa rimanere come testimonianza di questo difficile momento.

Con contributo delle nuove generazioni di empolesi il Comune vuole creare una grande opera collettiva di disegni, pensieri, testimonianze, racconti, poesie, filmati e fotografie, nati dalla fantasia di bambini e di ragazzi di Empoli. Da loro deve emergere il racconto di come vivranno questa importante ricorrenza, con le vostre famiglie, nel ricordo di chi quei giorni di liberazione li ha vissuti.

«Prendete i colori, prendete carta e penna, prendete la videocamera, prendete tutta la vostra creatività e diteci cosa farete per festeggiare questa festa della Liberazione e cosa significa per voi questa parola. Vogliamo sentire la vostra voce, ammirare i vostri disegni, leggere i vostri pensieri! Questa grande opera collettiva, di cui voi sarete gli artisti, sarà la memoria storica della nostra città in questa particolare ricorrenza. Vogliamo lasciare una testimonianza indelebile di questo 25 aprile, e di come noi lo abbiamo affrontato», questo il messaggio del sindaco Brenda Barnini nella locandina dell’iniziativa.

Come fare?



Vivi questa ricorrenza leggendo e parlando di quanto successe in quei giorni del 1945 con la tua famiglia. Non è difficile trovare l'ispirazione giusta. Fai un pensiero, fissa un dettaglio, un oggetto o un paesaggio, dialoga con la tua famiglia: sarà questo il soggetto della tua creazione. Puoi prendere un cartoncino e fare un disegno, usando quello che ti piace di più: matite, pennarelli, acquerelli, tempere, collage; se vuoi puoi completarlo con una frase. Se ti piace scrivere, puoi scrivere una poesia, un racconto o una riflessione. Se preferisci, scatta una foto, gira un filmato.

Puoi mandarci il tuo contributo entro il 5 maggio, una data simbolicamente importante perché rappresenta il giorno della liberazione dei lager di Mauthasusen e Gusen. Invia la foto della tua creazione (o invia il tuo filmato), all'indirizzo mail cultura@comune.empoli.fi.it , indicando il tuo nome, la tua età e la scuola che frequenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa