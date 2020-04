Le iniziative online della Regione per il 25 Aprile, Barni: "Trovare nuove strade per un futuro di pace"

La vicepresidente della Regione Toscana con la delega ai Progetti per la cultura della memoria, Monica Barni, ha voluto trasmettere il suo saluto in occasione del 75esimo anniversario della Festa della liberazione nazionale dal nazifascismo.

“Siamo chiamati oggi – scrive tra l'altro Monica Barni - a riflettere e a guardare con urgenza alle nostre vite in termini di nuovi rapporti politici, economici e sociali, a trovare nuove strade per il nostro comune futuro, affinchè sia un futuro di pace, di integrazione tra i popoli, di salvaguardia del pianeta, di recupero di solidarietà superando, come allora, divisioni e interessi di parte”.

La vicepresidente domattina, sabato 25 aprile alle 11.00, sarà in diretta insieme al sindaco sulla pagina Facebook del Comune di Barberino Tavarnelle all'indirizzo https://www.facebook.com/comune.barberinotavarnelle

“Per celebrare l’anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo – prosegue Monica Barni – la Regione Toscana è sempre stata in piazza accanto alle cittadine e ai cittadini per ricordare la storia del popolo italiano che si è battuto per la libertà e non ha esitato davanti ad alcun sacrificio per poter conseguire il pieno riconoscimento dei suoi diritti civili. La sua è una storia fatta di morti, macerie, dolore e rabbia. Oggi non possiamo celebrarlo come sempre: sarà un 25 aprile senza piazze. Ci troviamo in un momento in cui le nostre relazioni sociali sono limitate, le libertà personali sospese, perché vogliamo salvare gli altri e noi stessi dal rischio di morte. Ma questi momenti ci fanno percepire quanto è duro non godere della libertà”.

“Quella sfida – conclude la vicepresidente Barni - 75 anni fa fu vinta grazie al sacrificio di tante donne e uomini. Fu necessario superare divergenze e rivalità per lavorare alla rinascita di un paese distrutto, e alla costruzione di uno stato democratico basato sui valori della nostra costituzione. Proprio come allora, anche se in un clima assai diverso, dobbiamo essere consapevoli che non si farà mai abbastanza per tutelare e difendere il bene più grande che l’uomo possiede: la sua libertà”.

Le iniziative on line per il 25aprile 2020 le trovate qui:

https://www.regione.toscana.it/cultura/speciali/cultura-e-rete/eventi

La pagina facebook di Toscana Memoria (https://www.facebook.com/toscanamemoria) è ora affiancata da un canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC0bfmsxode1ibMZ1ekZNKIQ) e da un canale Telegram (https://t.me/toscana_memoria), ai quali vi invitiamo ad iscrivervi.

Sul canale Youtube è presente una playlist con oltre sessanta versioni di Bella ciao in molte lingue e stili musicali, dal jazz al reggae, allo ska, alle versioni classiche per coro e orchestra.

La playlist Bella ciao da tutto il mondo la trovate qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsZwnEfEXCU97ZGPHWXNPWMLl1s4ez6c