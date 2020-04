Liberazione, 'Bella Ciao' col Maggio musicale fiorentino

“Bella ciao”, il canto partigiano per eccellenza, risuonerà domani, 25 aprile, online e dal vivo alle 12 insieme ai coristi del Maggio musicale fiorentino per una celebrazione musicale della festa della LIberazione.

Il Coro del Maggio Musicale Fiorentino ha accolto l’invito del sindaco Dario Nardella a partecipare alle celebrazioni per il 25 aprile interpretando “Bella Ciao”. Gli artisti, ognuno da casa propria e spontaneamente, diretti in remoto dal maestro Lorenzo Fratini, hanno intonato tre strofe del canto - in un arrangiamento di Luca Logi - per siglare la celebrazione con la loro voce e dare simbolicamente il “la” ai fiorentini che alle 12 vorranno cantare Bella Ciao tutti assieme.

Il video sarà visibile sulle pagine social del Comune di Firenze e del Teatro del Maggio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa