Liberazione Montopoli, le celebrazioni trasmesse online

In virtù dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e della nota della presidenza del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, la celebrazione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, a Montopoli in val d’Arno, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Per tutta la cittadinanza, dunque, ci sarà la possibilità di seguire da casa la manifestazione a partire dalle ore 9.

Il programma prevede la deposizione delle corone e un saluto da parte del sindaco Giovanni Capecchi. Anche nelle altre frazioni del territorio, come da tradizione, saranno apposte corone alla memoria dei caduti. Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati ad esporre il tricolore in occasione della ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno