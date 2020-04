Liberazione, Unicoop Firenze fa festa: presenti Staino e Fiorella Mannoia

Unicoop Firenze festeggia il 75esimo anniversario della Liberazione con contributi originali su Informatorecoopfi.it, manifesti nei punti di vendita ed illuminando con il tricolore la sede di Scandicci.

Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie partecipano inoltre alla manifestazione virtuale 25 aprile 2020 #iorestolibero, la grande festa voluta da Carlo Petrini ed altri oltre 1300 protagonisti italiani della cultura, della società civile, dello spettacolo e dello sport per ricordare i 75 anni dalla Liberazione dal nazifascismo e sostenere chi oggi è impegnato nella lotta contro il Coronavirus.

Per festeggiare uniti ma distanti, ognuno a casa propria, ma con le stesse parole, note ed emozioni di una piazza piena, Unicoop Firenze propone sui suoi canali alcuni contributi inediti ed esclusivi, come l'intervista a Sergio Staino, il video messaggio di Fiorella Mannoia che festeggia “il primo 25 aprile in questo tempo strano e drammatico” leggendo le parole di Sandro Pertini che proclama lo sciopero generale a Milano il 25 aprile 1945 e Bella Ciao cantata dalla Scuola di Musica di Fiesole. Tutti i contributi su https://informatorecoopfi.it/primo-piano/attualita/25-aprile-2020-io-resto-libero/

Sempre su Informatorecoopfi.it domani dalle 14.30 verrà trasmessa in streaming la festa virtuale 25 aprile 2020 #iorestolibero con l'Inno di Mameli cantato da Tosca e gli interventi di Carla Nespolo, presidente ANPI, Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena di Fridays for Future Italia. Chiusura alle 15 con una versione inedita di Bella Ciao da intonare ognuno dalla propria casa o dal proprio balcone insieme ad ANPI.

L’iniziativa prevede anche una raccolta fondi per Croce Rossa e Caritas, per dare aiuto a quanti in questo difficile momento sono in difficoltà, e si sviluppa da giorni sulla pagina Facebook dell'evento, con tanti ricordi e contributi per festeggiare insieme la nostra democrazia e libertà ritrovata.

In questi giorni inoltre nei punti vendita sono presenti i manifesti con il disegno di Sergio Staino e l'invito a partecipare e a donare per 25aprile2020 #iorestolibero. La vignetta ( in allegato ) raffigura Ilaria che chiede “Scendiamo in piazza?” e la risposta di Bobo è “Sì, online”, sullo sfondo un disegno del ’46 di un autore morto giovanissimo che fa riferimento alle storie dei partigiani. Il messaggio è chiaro: “Ricordiamoci che una volta passata questa tempesta, saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile.”

Da stasera infine la facciata della sede di Unicoop Firenze in viale Europa a Scandicci verrà illuminata con il tricolore. Il simbolo della resistenza italiana contro l'emergenza sanitaria e del sostegno a tutti coloro che stanno affrontando la pandemia viene proiettato sull'edificio in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L'illuminazione con il tricolore, che in questo periodo ha unito diversi luoghi del Paese in un abbraccio virtuale, verrà ripetuta il primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori ( in allegato ).

“La ricorrenza del 25 aprile è fondamentale nella nostra storia. Con i contributi originali di Staino, Mannoia e della Scuola di Musica di Fiesole, i manifesti di Sergio Staino nei punti di vendita, la partecipazione alla grande festa virtuale di #iorestolibero, la trasmissione dell'evento sul nostro Informatorecoopfi.it e il tricolore sulla nostra facciata vogliamo partecipare anche in questo periodo di distanziamento sociale obbligato ad una festa che unisce tutti nostri cuori ed è simbolo di libertà e liberazione, con l'auspicio di contribuire a realizzare un mondo più giusto, equo e sostenibile appena l'emergenza lascerà il posto alla ripartenza” fanno sapere da Unicoop Firenze.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa