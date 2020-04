Libri a domicilio dalla biblioteca: grande successo a Barberino Tavarnelle

Grande successo per il viaggio dei libri promosso dal nuovo servizio bibliotecario #iorestoacasa e leggo. Sono entrati nelle case dei cittadini, residenti nel territorio di Barberino Tavarnelle, i primi cento volumi recapitati dal personale del Comune nell’ambito del prestito domiciliare messo a disposizione dalla giunta Baroncelli. I libri, concentrati di carta, emozioni e parole, fondamentali veicoli di cultura e informazione, diventano alleati perfetti contro la noia e l’inattività della reclusione in questa complessa fase di emergenza,. E’ l’obiettivo dell’assessore alle Politiche culturali Giacomo Trentanovi che ha avviato, tra le prime esperienze in Toscana, il progetto di prestito e consegna a domicilio del patrimonio bibliotecario attivo fino alla conclusione dell’emergenza da Covid-19. Partito da alcuni giorni, il servizio ha rilevato un boom di richieste rivolte alle biblioteche comunali Alda Merini di Barberino Val d’Elsa e Ernesto Balducci di Tavarnelle Val di Pesa.

“Il primo lotto di consegna - fa sapere l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi - ha bussato alla porta di un centinaio di persone, prevalentemente mamme residenti nelle diverse frazioni come Vico d’Elsa, Badia a Passignano, Sambuca, San Donato e Marcialla, e tante sono le richieste, molte delle quali relative alla letteratura per l’infanzia, che ogni giorno arrivano ai nostri uffici, come anche quelle che si sono concentrate nella giornata mondiale del Libro che si è tenuta ieri”.

“Le nostre biblioteche, chiuse nel rispetto delle misure restrittive del Governo per il contenimento della crisi epidemiologica, riprendono l’attività attraverso il prestito domiciliare, un progetto apprezzato che incentiva la lettura e il valore sociale del libro – conclude il sindaco David Baroncelli – ricevere direttamente casa i volumi del patrimonio bibliotecario di Barberino Tavarnelle che conta circa 40mila documenti, accessibile anche on line con i servizi di medialibrary e consultazione digitale, è un’opportunità che ci permette di alleggerire le lunghe giornate dell’isolamento domiciliare”.

Accedere al servizio è molto semplice. Occorre consultare i cataloghi disponibili sul sito internet del Comune al link http://www.barberinotavarnelle.it/eventi-notizie/iorestoacasa-e-leggo, contattare le biblioteche comunali ai numeri 055 8077100, 055 8050855, scrivere a bibliotecatavarnelle@barberinotavarnelle.it per concordare la consegna. La distribuzione sarà effettuata nel territorio comunale in modo da evitare ogni tipo di contatto. I libri saranno consegnati davanti alla porta dell'abitazione mantenendo le distanze di sicurezza all'interno di una busta nel rispetto delle misure igienico-sanitarie richieste dal Governo. Una volta rientrati, i volumi rispetteranno il percorso sanitario previsto dal protocollo indicato dalle autorità competenti.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino