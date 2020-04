Lutto nell'imprenditoria fiorentina: muore Mario Grotti, titolare dell’azienda Tecnoconference

“Siamo addolorati per la scomparsa di Mario Grotti, titolare dell’azienda fiorentina Tecnoconference: un uomo che ha sempre messo in primo piano l’onestà professionale e la responsabilità sociale di impresa, lavorando con passione e rispetto. Siamo vicini al dolore della famiglia e dei suoi collaboratori”. Così l’assessore a Fiere e congressi Cecilia Del Re appresa la notizia della scomparsa del titolare di Tecnoconference Mario Grotti. “Lascia un’azienda che ha fatto un pezzo della storia hi-tech fiorentina e non solo - ha proseguito l’assessore -, con servizi che hanno segnato quarant’anni di evoluzione congressuale. Per decenni partner della Firenze Fiera nell’organizzazione di eventi e congressi con livelli altissimi di professionalità, sempre accompagnati dalla grande umanità del titolare dell’azienda”.

Era il 1975 quando a Firenze apriva i battenti il Congresso internazionale sul cancro, il primo congresso internazionale tenutosi al Palazzo dei Congressi: fra i tecnici audio-video era presente Mario Grotti, che nel 1983 fondò poi la Tecnoconference – TC Group, oggi diventata un gruppo che fornisce tecnologia a supporto di qualsiasi tipo di evento con 1.200 eventi gestiti in media all’anno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa