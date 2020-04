Mazzeo: "Il nostro 25 aprile in diretta su Facebook con Ugo Caffaz e i giovani del territorio"

"Non potendo essere domani fisicamente in piazza abbiamo deciso di farlo su una... piazza virtuale. E di celebrare quest'anno il 25 aprile con una iniziativa che metta a confronto generazioni diverse, storie diverse e trascorsi diversi domandandoci cosa è la Resistenza oggi".

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo annuncia l'iniziativa da lui organizzata in occasione della Festa della Liberazione. "Alle ore 12 ci collegheremo in diretta sulla mia pagina Facebook insieme ad Ugo Caffaz, da oltre 20 anni impegnato a difendere e promuovere il valore della memoria nonché ideatore del Treno con cui la Regione Toscana ha portato in questi anni migliaia di ragazzi a visitare i campi di sterminio, e una serie di giovani toscani tra cui Bernard Dika, alfiere della Repubblica Italiana. A loro ho chiesto di raccontarci cosa sia, per loro, la parola Resistenza oggi e credo che questo possa essere un bel modo per dare senso profondo a un termine così importante non solo declinandolo col ricordo del passato ma con l'impegno nel presente e per il futuro".

Fonte: Ufficio Stampa