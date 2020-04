Memoria della Shoah, Montespertoli in prima linea con un progetto dello Yad Vashem

Nella settimana in cui si ricorda Yom HaShoah, la giornata del ricordo delle vittime del genocidio perpetrato dai nazisti e dai loro collaboratori ai danni del popolo ebraico, la Giunta guidata da Alessio Mugnaini ha adottato la definizione di antisemitismo proposta dalla International Holocaust Remembrance Alliance - già adottata all'inizio di quest'anno dal Governo italiano - e ha deliberato la propria volontà di aderire ad un progetto dello Yad Vashem di Gerusalemme (Israele), il più grande centro documentale e di ricerca sulla Shoah al mondo, per investire sui temi della memoria e della consapevolezza storica di ciò che produsse l'antisemitismo europeo.

Il progetto - denominato "ready2print" - prevede che l'Ente possa utilizzare i materiali espositivi ed informativi inviati gratuitamente dallo Yad Vashem per organizzare una mostra sui temi legati alla Shoah e alle terribili vicende di persecuzione e sterminio che hanno macchiato la storia europea e che hanno avuto come principale obiettivo proprio le comunità ebraiche. Tale mostra sarà allestita dal Comune di Montespertoli nell'ambito delle commemorazioni per la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021 ed è parte della strategia dell'Amministrazione Comunale per educare e sensibilizzare la cittadinanza ai temi della memoria.

Si tratta di un investimento ambizioso, che mira ad avere per il Comune di Montespertoli un partner illustre quale lo Yad Vashem, che è tutt'ora il fulcro mondiale degli studi sulla Shoah e che da decenni lavora incessantemente per tenere vivo il ricordo dei sei milioni di ebrei assassinati dal progetto di sterminio nazista.

"La cultura della memoria e la lotta all'antisemitismo sono principi cardine dell'azione della nostra Amministrazione e sono alla base della cultura democratica di questo paese - commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. "Con l'adesione al progetto di Yad Vashem, che è il più importante centro di ricerca mondiale sulla Shoah, vogliamo testimoniare un impegno ambizioso da parte del Comune di Montespertoli su questi temi."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa