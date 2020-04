Nascere al San Giuseppe, trend positivo nonostante il periodo di emergenza

Continua l’attività presso l'Ostetricia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretta dal Professor Pasquale Florio, che si conferma il terzo punto nascita dell'Azienda Toscana Centro. Durante questo periodo di emergenza sono stati effettuati 127 parti (tra questi anche quello del sindaco di Empoli Brenda Barnini, NdR). All’interno del reparto sono presenti due camere dedicate al travaglio/parto fisiologico, arredate in modo confortevole, quasi a ricreare un ambiente domestico, una delle quali dotata di vasca per il parto in acqua.

“L’assistenza all’interno delle camere per il parto naturale è affidata alle ostetriche - spiega Arianna Maggiali, Direttore Ostetricia Professionale - e predilige l’utilizzo di metodiche naturali per il contenimento del dolore. Speriamo che questo percorso, già particolarmente apprezzato, si diffonda sempre più”.

"In questo contesto di naturalità, lavoriamo nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche per la sicurezza - aggiunge Cristina Salvestroni, Responsabile clinico locale per l'Ostetricia e Ginecologia di Empoli - in stretta collaborazione con i colleghi Pediatri e Anestesisti. In particolare, sin dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia da coronavirus, abbiamo attivato un triage mediante anamnesi e tampone naso faringeo per tutte le donne in prossimità del parto o al momento del ricovero, e allestito percorsi separati per le pazienti in attesa del referto, a tutela della sicurezza delle mamme e dei loro nascituri".

In questo periodo d’emergenza, in cui non è possibile realizzare gli incontri di presentazione dell’ospedale, con la visita degli ambienti per la nascita e le spiegazioni delle modalità di assistenza nel corso del travaglio e parto, sono stati realizzati dei brevi video dei vari punti nascita, tra cui il San Giuseppe di Empoli, per permettere alle donne in prossimità del parto di familiarizzare con gli ambienti e ricevere alcune informazioni relative al parto. Qui il link alla pagina “informazioni per le donne in gravidanza”

Nella sezione del sito aziendale dedicata a questo momento di emergenza “Covid 19-informazioni e aggiornamenti”, è possibile trovare informazioni aggiornate anche su altri servizi per le donne.

Fonte: Asl Toscana Centro