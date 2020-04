Novità dalla biblioteca comunale 'Renato Fucini': al via il servizio di prestito a domicilio

La biblioteca comunale “Renato Fucini” è attualmente chiusa ai sensi delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, ma da lunedì prossimo, 27 aprile, libri, film e audiolibri raggiungeranno gli abitanti di Empoli direttamente a casa propria!

Dopo che l’utente avrà effettuato la richiesta per telefono, mail o tramite Skype, i materiali desiderati saranno preparati nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie indicate dalle vigenti disposizioni legislative e saranno consegnati in sicurezza dal personale comunale e dai volontari dello scoutismo empolese presso l’abitazione dell’utente nella data concordata. Il servizio si effettua solo nel territorio del Comune di Empoli.

«In queste giornate di quarantena l’amministrazione comunale si è impegnata per organizzare e incentivare tanti servizi di supporto e di assistenza, un risultato – spiega l’assessore alla cultura Giulia Terreni – raggiunto grazie alla collaborazione delle tante associazioni cittadine. Anche la cultura non si è mai fermata: ogni giorno vengono pubblicati video multidisciplinari con la storia della città, letture per i ragazzi, laboratori e tanto, tramite i canali social istituzionali. Il servizio di prestito a domicilio dei libri credo sia una novità importantissima per un’istituzione culturale come la nostra Biblioteca Comunale, frequentata da tanti utenti, non soltanto empolesi.Grazie anche all’aiuto e supporto del gruppo scout Agesci, lo staff della Biblioteca potrà così proseguire un lavoro di prestito fondamentale».

CHI PUO USUFRUIRE DEL SERVIZIO. Sono destinatari del progetto tutti gli abitanti del territorio comunale di Empoli, regolarmente iscritti presso una delle Biblioteche della Rete REA.net.

Per chi non fosse già iscritto, è possibile iscriversi online, seguendo i passaggi riportati al link:

http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/bacheca-news-empoli/703-skype-per-la-biblioteca

Al momento della richiesta gli utenti non devono avere prestiti scaduti in data antecedente il 2 marzo 2020, né precedenti situazioni di morosità o inadempienza.

COME RICHIEDERE I DOCUMENTI. La richiesta di documenti da parte dell’utente dovrà essere effettuata alla Biblioteca Comunale, telefonicamente, mediante posta elettronica o mediante Skype, con queste modalità:

-telefonare ai numeri 0571/757840 o 0571/757873 (sezione ragazzi) nei giorni martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30

-Skype: contatto “Biblioteca Fucini Empoli” nei giorni martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30

-inviare una mail a: biblioteca@comune.empoli.fi.it. La mail deve avere come oggetto “Prestito a domicilio” e nella mail devono essere indicati chiaramente nome e cognome dell’utente, codice fiscale, indirizzo per la consegna e recapito telefonico.

Prima di fare la richiesta si invitano gli utenti, quando possibile, a consultare la disponibilità in biblioteca del documento desiderato collegandosi al catalogo online della Rete REA.net al link: http://reanet.comperio.it/

Al momento della richiesta di prestito domiciliare la biblioteca verificherà lo stato dell’utente sul software gestionale e la disponibilità dei documenti richiesti, confermando o meno la richiesta di prestito e indicando la data di consegna.

La consegna a domicilio avverrà nei giorni di venerdì e lunedì con orario 9.00-13.00. In caso di assenza o di impossibilità nella consegna dei materiali all’utente, il plico verrà riportato in biblioteca e reinserito nel ciclo di prestito per una sola consegna successiva.

IL PRESTITO. TIPOLOGIA E NUMERO DI MATERIALI, DURATA.

Ogni utente potrà effettuare al massimo due richieste mensili e, per ogni richiesta, possono essere prestati al massimo sei documenti, ovvero:

- 2 libri

- 2 audiolibri

- 2 DVD

Potranno essere prestati solo documenti presenti presso la biblioteca di Empoli, essendo al momento sospeso il prestito interbibliotecario. La durata dei prestiti sarà di 30 giorni per tutti i materiali, automaticamente prorogata fino alla riapertura dei servizi.

La restituzione del materiale avuto in prestito NON avverrà tramite il servizio di prestito domiciliare, ma avverrà a cura dell’utente alla riapertura della biblioteca.

L’utente è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a renderli nelle condizioni iniziali; eventuali danneggiamenti verranno valutati secondo quanto stabilito nella Carta dei Servizi della Biblioteca.

MODALITA DI CONSEGNA

Il servizio di consegna a domicilio verrà effettuato dal personale comunale e dai volontari dello scoutismo empolese che, muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno nel giorno concordato i documenti presso il domicilio della persona interessata. I volontari Scout si occuperanno della consegna nelle vie del centro storico.

Al fine di evitare truffe e abusi il cittadino potrà richiedere al personale di identificarsi con nome e cognome. L’identificazione del personale potrà essere fatta anche telefonando al n. 0571757840.

Il personale comunale si fermerà al di fuori dell’abitazione e consegnerà una busta di plastica contenente i materiali, depositandola sulla soglia dell’abitazione in presenza dell’utente stesso o di altra persona delegata in fase di prenotazione del servizio. Il personale indosserà guanti monouso e mascherina.

La biblioteca garantisce che i materiali consegnati sono trattati con l’adozione delle procedure di profilassi richieste dalle vigenti disposizioni legislative.

PER INFORMAZIONI Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli

telefono: 0571757840

email: biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa