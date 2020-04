Nuovo atto vandalico ai Pinocchi di Pescia, distrutti i nasi delle statue: indaga la municipale

Indignato il sindaco di Pescia Giurlani : “Quando penso al fatto che ci sono medici e infermieri che rischiano la vita per curare i malati, che ci sono volontari che rischiano a loro volta e sottraggono tempo alla loro famiglia per servire la comunità e poi , di notte, nonostante la quarantena, dei deficienti si divertono a deturpare il patrimonio pubblico e compiere atti vandalici come questo, che non ha nessun senso, provo una grande amarezza e mi chiedo quale piacere possa provare chi li compie. In ogni caso la polizia municipale ha già sporto denuncia contro ignoti e saremo inflessibili se, come speriamo, troveremo i colpevoli”.