Olio e vino per le famiglie bisognose, la donazione alla Misericordia di San Miniato

La Misericordia di San Miniato vuole ringraziare la Fattoria Collebrunacchi e la signora Laura L.C. Yeo per la fornitura di olio e vino da consegnare alle famiglie indigenti del territorio. L'ordine è giunto online e grazie alla generosità della benefattrice i volontari provvederanno alla fornitura, come da tempo sta avvenendo. È stato fatto un video proprio per ringraziare la signora originaria di Philadelphia.

