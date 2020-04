Ortolani Coraggiosi consegnano a casa verdure fresche e 'solidali'

Il Covid-19 non ha fermato gli Ortolani Coraggiosi, il progetto della cooperativa Sinergic@ rivolto a persone con autismo e con disturbi psichiatrici. Le cassette con le verdure fresche coltivate e raccolte dai lavoratori del progetto sono, in questa fase di emergenza, consegnate direttamente a casa.

“Siamo stati costretti – raccontano gli operatori della cooperativa - a chiudere alcuni dei nostri punti vendita per rispettare le normative comunali, ma abbiamo deciso di non arrenderci e imbarcarci in una nuova avventura”.

Gli ortaggi prodotti dalla Cooperativa Sinergic@ sono coltivati nei terreni di Fucecchio e San Miniato, secondo metodi genuini e naturali, senza utilizzo di prodotti chimici e nel rispetto dei principi della filiera corta. Attraverso la produzione e la vendita di ortaggi la piccola cooperativa è riuscita nel tempo a creare posti di lavoro per persone che difficilmente avrebbero trovato un impiego nel mondo del lavoro 'tradizionale'.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito e attivo nei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Montaione, Vinci (solo Sovigliana e Spicchio), Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. Nei Comuni di Fucecchio, Capraia e Limite e San Miniato si continua invece con i punti vendita. Per prenotare la propria cassetta è sufficiente collegarsi al sito www.coopsinergica.it o chiamare il numero 329-1411414.

Fonte: Ufficio stampa