Pacchi di solidarietà alimentare, 650 richieste a Scandicci: Caritas effettua 5 consegne a famiglia

Sono 650 le famiglie che hanno fatto richiesta al Comune di Scandicci dei pacchi di solidarietà alimentare, per un totale di circa 1800 persone che ricevono aiuto. L’Amministrazione Comunale e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, che gestisce il servizio, hanno concordato l’organizzazione della distribuzione dei pacchi, che contengono aiuti alimentari e generi di prima necessità come prodotti per l’igiene personale e della casa; ad ogni famiglia avente diritto Caritas distribuirà i pacchi di aiuti tramite cinque consegne, in modo tale da garantire approvvigionamenti fino al mese di giugno. Comune di Scandicci e Caritas garantiscono a tutte le famiglie aventi diritto che ricevono i pacchi anche l’approvvigionamento di prodotti alimentari freschi (frutta e verdura) e freschissimi (carne, pesce, latticini) tramite la consegna di tessere prepagate da utilizzare in punti vendita convenzionati; le prime distribuzioni della card per i prodotti freschi avverranno già a partire da lunedì 27 aprile 2020 (prima di ricevere le tessere prepagate le famiglie vengono contattate telefonicamente da Caritas). La distribuzione degli aiuti alimentari è iniziata venerdì 10 aprile, appena sei giorni dopo l’apertura dei termini per presentare domanda, ed è stata implementata via via che il Comune ha ricevuto nuove domande di pacchi e che gli aventi diritto sono aumentati.