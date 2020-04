Coronavirus, alle Serre di Peccioli si può tornare a passeggiare: le regole da seguire

A Peccioli, l’Amministrazione Comunale ha in sua disponibilità un grande appezzamento di terreni immediatamente continuo al centro storico, denominato località Le Serre, che in questo periodo in cui occorre rispettare importanti regole di distanziamento può rappresentare un utile polmone verde da sfruttare per salutari passeggiate all’aria aperta.

Tenuto conto di ciò, del fatto che è necessario sia continuare a applicare le disposizioni del Dpcm sia prestare attenzione anche l’equilibrio psicofisico dei cittadini, l’Amministrazione Comunale si è dotata di uno strumento tecnologico raffinato e georeferenziato in grado di monitorare gli utenti attraverso telefoni cellulari e garantire fra loro un distanziamento sociale di almeno 5 metri.

In virtù di questo, il sindaco ha quindi emesso un’ordinanza che dal 26 aprile permette ai cittadini di Peccioli di effettuare, in 4 fasce orarie giornaliere e in completa sicurezza, passeggiate salutari nell’area circoscritta delle Serre.

L’ordinanza, infatti, disciplina l’accesso pedonale attraverso precise regole:

- ogni persona che intende andare a passeggiare (da sola o al massimo con un familiare/convivente) deve prenotarsi nominalmente sul sito del Comune o sull’App “Sistema Peccioli” indicando il giorno e la fascia oraria (7.00-9.30; 9.30-12.00; 15.00-17.30; 17.30-20.00);

- in tutto il percorso delle Serre, è consentito l’accesso in contemporanea di un massimo di 50 persone per fascia oraria;

- ogni persona deve essere in possesso di uno smartphone con connessione dati e sul quale sia scaricata e installata l’App “Sistema Peccioli”;

- ogni persona deve registrarsi come utente sulla App, attivarla all’ingresso del percorso sulle Serre e mantenerla in funzione per l’intera permanenza nell’area al fine di consentire la geolocalizzazione tramite Gps.

L’autorità di polizia avrà a disposizione un pannello di controllo corredato da una mappa sulla quale potrà identificare le persone e monitorare i loro spostamenti. Il sistema di controllo è in grado di generare automaticamente un “alert” nel caso in cui si verifichino degli assembramenti o la distanza di sicurezza scenda al di sotto sei limiti consentiti; in questo caso l’operatore addetto al controllo potrà procedere ad identificare e sanzionare le persone che contravvengono alle disposizioni di legge.

L’ordinanza, in vigore da domenica, in linea con le disposizioni nazionali di contenimento del contagio e permette di fruire in maniera controllata e protetta di una grande area verde contigua al centro storico del capoluogo per potersi concedere delle passeggiate salutari; considerando queste, delle situazioni di necessità al fine di non compromettere lo stato di salute psicofisico con eventuali ricadute negative non solo individuali, ma anche familiari e sul sistema sanitario nazionale.

Fonte: Comune di Peccioli