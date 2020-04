Piattaforma di giochi per bambini con Uisp Firenze

L’Unione Italiana Sportpertutti Comitato di Firenze mette a disposizione il suo archivio di giochi e attività motorie per arricchire l’offerta didattica a distanza nella scuola dell’infanzia e primaria. Sulla piattaforma Padlet sono stati caricati in questi giorni una serie di materiali dalle schede ai video, per chi è interessato ad attività legate al movimento, alla corporeità e al benessere dai 3 anni in su.

“Uisp-Didattica in movimento” è un archivio online che il corpo docente può consultare e utilizzare durante le lezioni via computer. Le attività si possono svolgere tranquillamente in casa in modo che i genitori possano supportare la didattica a distanza delle scuole, portando avanti anche la quotidianità familiare.

“È un “contenitore” di facile accesso e utilizzo - sottolinea Chiara Stighi di UISP Firenze -. Tutte le proposte propongono una metodologia “obliqua” basata su stimoli e connessa al saper fare e al piacere di fare. Inoltre, molti giochi ed attività che suggeriamo, sono da realizzare con materiali poveri e di riciclo, un’occasione per spiegare l’importanza di riutilizzare materiali come i giornali, la carta, i vasetti e le lattine che oltre ad essere di facile reperibilità anche in questo momento, sono abbondanti e facilmente trasformabili, non solo simbolicamente ma anche fisicamente”.

La piattaforma Uisp è un prezioso alleato per consentire ai bambini di giocare e di mantenersi attivi sia sotto il profilo fisico che mentale in questo periodo di quarantena. L’archivio si arricchisce di giorno in giorno di nuovi contenuti: giochi, filastrocche, girotondi e tutte quelle attività pensate per i bambini. “In questo triste momento i più piccoli sono privati anche della libertà di muoversi come vorrebbero e, con i nostri giochi li invitiamo a saltare, strisciare, tenersi attivi il più possibile ogni giorno e divertirsi con il proprio corpo, da soli e con i propri familiari. È facile far sorridere un bambino con una palla o semplicemente con una bella corsa, noi adulti non dobbiamo dimenticarlo” conclude Stighi.

Qui accesso all’archivio.

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio stampa