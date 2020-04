Raccolti altri fondi dalla Misericordia di Empoli per il San Giuseppe. Già acquistate attrezzature mediche

Continua la raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe grazie alla generosità della comunità empolese. Nei giorni scorsi la Misericordia di Empoli, attraverso il conto corrente messo a disposizione per questa iniziativa, ha donato la somma di 200 mila euro al presidio ospedaliero, ricevuta per volontà di un singolo cittadino del territorio, dottor George M. Rapier III, medico texano, nonché Presidente e CEO di WellMed Medical Management.

Con la somma ricevuta sono già stati acquistati 2 videolaringoscopi per intubare i pazienti, 4 ecografi per i reparti di pronto soccorso, di terapia intensiva, di medicina e infermieristica, 2 fibroscopi, 1 pc panel per il reparto di rianimazione, 1 casco eeg per la neurologia.

“Un ringraziamento sentito al dottor George M. Rapier III per la sensibilità dimostrata. Questo moto di solidarietà che non si arresta ci regala sorrisi in un momento così delicato- sottolinea Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe- l’acquisto di altre attrezzature mediche continua ad essere un contributo essenziale a tutti gli operatori sanitari della nostra azienda non soltanto per affrontare più efficacemente questa fase di emergenza, ma anche in futuro.”

Fonte: AUSL Toscana Centro