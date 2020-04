'Respirare con un Fiore' dona all'ospedale di Pescia di una nuova sonda ecografica

E' stata consegnata da Respirare con un Fiore, tramite Claudia Masini e Simone Campetti, la Sonda Ecografica per "biopsia e caterizzazione" al direttore di Anestesia e Rianimazione, dottor Luca Rosso, alla presenza del direttore del presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano, Sara Melani; per l'acquisto si deve ringraziare ancora una volta l'iniziativa di Respirare con un fiore, che ha raccolto le donazioni dei cittadini offerte nei negozi aderenti all'iniziativa, dove hanno trovato in cambio i fiori messi gentilmente a disposizione da un'Azienda del Florovivaismo della Valdinievole.

Questa lodevole iniziativa ha anche consentito la donazione all'Ospedale di Pescia di diversi dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine ffp2 e tute, fondamentali per il personale sanitario impegnato a lavorare in questa situazione di emergenza.

Fonte: AUSL Toscana Centro