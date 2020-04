Scarperia e San Piero: Chi.Ma Florence dona 1.200 euro al Comune

La lavanderia Chi.Ma Florence SpA è la prima azienda che ha voluto incrementare con una donazione di 1.200,00 euro le risorse a disposizione del Comune di Scarperia e San Piero per l’erogazione dei cosiddetti “Buoni Spesa” alimentari a favore delle persone che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si trovano in particolare difficoltà economica. L’azienda, specializzata nel noleggio, lavaggio, igienizzazione, stiratura, ritiro e consegna di biancheria e tovagliati per strutture ricettive, ristoranti, strutture sanitarie e case di riposo, è una realtà storica nel Mugello. Ha commentato la notizia il Sindaco Federico Ignesti con le seguenti parole: “ringrazio la ditta Chi-ma per l’attenzione che ancora una volta ha dimostrato verso la collettività. E’ una realtà imprenditoriale importante per il Mugello che è cresciuta negli anni sempre con un forte legame al territorio del Comune di Scarperia e San Piero”.

E’ opportuno ricordare che, con ordinanza a firma del Capo della Protezione Civile, è stato disposto che i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare (i cosiddetti Buoni Spesa) eventuali donazioni che si aggiungono alle risorse assegnate dal Governo. Il Comune di Scarperia e San Piero ha ricevuto dal Ministero circa 65 mila euro che sta utilizzando per l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti. Le domande che stanno arrivando al Comune sono molte: ad oggi oltre duecento delle quali 175 già approvate, oltre 20 respinte per mancanza dei requisiti e anomalie segnalate all’autorità giudiziaria e il rimanente sono con istruttoria in corso. Per incrementare la disponibilità di risorse il Comune di Scarperia e San Piero ha aperto un apposito conto corrente bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo - Tesoreria del Comune con IBAN IT39 J030 6905 4761 0000 0300 004 che può essere utilizzato da chi volesse contribuire. Può essere effettuato un bonifico o un versamento indicando la seguente causale: DONAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19. Alle donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18- ossia la detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. Le donazioni possono essere fatte sia da privati cittadini che da aziende e possono essere di qualsiasi importo. l’Amministrazione ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno dare il loro solidale apporto a sostegno delle

Fonte: Ufficio stampa