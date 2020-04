Solidarietà alimentare, quasi completata la distribuzione dei buoni a Poggibonsi

Sono 718 le famiglie di Poggibonsi destinatarie dei buoni alimentari nell’ambito del progetto di solidarietà gestito dalla Fondazione territori sociali Altavaldelsa per conto dei cinque comuni valdelsani. “C’è stato ed è ancora in corso un lavoro meticoloso e strutturato portato avanti dai nostri servizi sociali – dice il sindaco David Bussagli – Sono state accolte e istruite le domande e si quindi proceduto con la concretizzazione degli aiuti. Nella scorsa settimana abbiamo distribuito i buoni a oltre 300 famiglie. In questa settimana la distribuzione è ripresa e si completerà nelle prossime ore raggiungendo oltre 700 famiglie che hanno presentato domanda al bando e sono in possesso dei requisiti previsti. Sono numeri significativi”.

I cinque Comuni dell’Altavaldelsa hanno adottato una strategia unitaria per l’erogazione delle risorse destinate dal Governo a sostenere l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid- 19. Criteri d’accesso e modalità uniformi e un progetto di solidarietà alimentare unico in tutta la Valdelsa. “Un progetto che continua ad essere necessario perché la situazione resta complessa – prosegue Bussagli - Questa misura è stata introdotta per aiutare chi si è trovato in difficoltà immediate e ci ha aiutato nelle risposte immediate a bisogni reali e urgenti. Per questo ci siamo mossi velocemente. Tutto il fabbisogno è stato coperto dalla risorse disponibili ma adesso c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Rinnovo quindi l’appello a sostenere il progetto di solidarietà alimentare e ad aderire alla raccolta fondi per continuare ad aiutare le persone più fragili”. La raccolta fondi “Sostienici! con il tuo contributo ce la faremo” è promossa dalla FTSA che ha aperto un apposito conto corrente su cui è possibile fare donazioni. “Ringrazio per le adesioni che ci sono già state e per quelle che ci saranno – dice Bussagli - Ringrazio i nostri servizi che insieme ai volontari si sono organizzati nonostante il poco tempo a disposizione per concretizzare questi aiuti. Diamoci una mano e continuiamo a sostenere la solidarietà alimentare”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa