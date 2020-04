Sosta a pagamento: ancora sospese prenotazioni online e vendita diretta allo sportello TempoLibero

Sebbene si stiano registrando miglioramenti nella diminuzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di preservare tutti gli sforzi fino ad ora fatti e per salvaguardare la salute dei cittadini, con lo scopo di scongiurare ogni forma di possibile diffusione, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Zona Controllo Sosta, ed in coerenza con le limitazioni vigenti, le società Input Srl e Abaco Spa, gestori, per conto del Comune di Empoli, del servizio di sosta a pagamento dispongono quanto segue.

Le prenotazioni online degli abbonamenti sono sospese, così anche la vendita diretta dei quantitativi previsti a sportello è sospesa.

La scadenza di tutti gli abbonamenti mensili e trimestrali scaduti il 31/03/2020 è stata prorogata al 31/05/2020, senza alcun intervento diretto degli utenti.

Si ricorda infine che, fino a nuove indicazioni, lo sportello TEMPOLIBERO rimane operativo ESCLUSIVAMENTE per via telematica e/o telefonica.

Si ricordano a seguire i recapiti dello sportello TEMPOLIBERO:

· tel: 0571/1656971, lasciando un messaggio alla segreteria con l’indicazione del recapito di ricontatto e richiesta;

· email: empoli@tempolibero.city

Il personale TEMPOLIBERO prenderà in carico la richiesta dandone riscontro.

Per informazioni https://www.tempolibero.city/news/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa