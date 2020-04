Negativi i tamponi agli ospiti della 'Chiarugi' dopo il 'caso' dalla Rsa di Gambassi Terme

Sono arrivati oggi i risultati dei tamponi nella RSA Chiarugi di Empoli. Del caso vi abbiamo parlato ieri: una ospite della Rsa Gino Incontri era stata trasferita a Empoli al momento della chiusura della struttura dopo il contagio di pressoché tutti gli ospiti e buona parte di operatori e suore.

Dopo il trasferimento deciso dalla Asl Toscana Centro e avvenuto come per i pazienti senza contagio, un tampone ha evidenziato la presenza del virus Covid-19 anche per la donna. La stessa è stata poi trasferita al quarto piano della struttura di via Guido Monaco, dove trovano spazio gli ospiti purtroppo colpiti dal Covid-19.

La buona notizia arriva oggi. I tamponi alla Chiarugi non hanno riscontrato tra gli ospiti casi positivi. Per quanto riguarda gli operatori della residenza, quelli che si sono sottoposti al tampone nella giornata di mercoledì 22 sono risultati tutti negativi. Ancora si attendono i risultati di chi li ha compiuti il giorno dopo, cioè ieri giovedì 23.