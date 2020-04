Un tavolo per ripartire: Montopoli si prepara al post emergenza

”In avvicinamento alla cosiddetta fase 2, anche l’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno si prepara al futuro dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Capecchi, che a conclusione della Commissione Affari istituzionali apre la strada al confronto.«Purtroppo la crisi non si limiterà alla sanità –spiega –ma inciderà fortemente anche sul comparto economico, con una ricaduta sulla stabilità delle imprese e sull’occupazione dei nostri concittadini, prospettando una situazione di estrema incertezza per il futuro del Paese».

Dunque, per il sindaco Capecchi, occorre muoversi sin da subito per progettare il domani. «È intenzione mia e della giunta aprire un tavolo di lavoro per discutere sulle idee per ripartire, ponendoci come priorità immediate il sostegno alle famiglie ed alle imprese–continua –ad esso sono invitate anche le forze di opposizione, le associazioni di categoria e i sindacati: serviranno le forze migliori per dare un nuovo futuro alla comunità».Per affrontare quelle che saranno le conseguenze dell’emergenza sanitaria, secondo il sindaco, è necessario dare inizio ad una sinergia ampia ed efficace. «Occorrerà la collaborazione di tutti –conclude Capecchi –il tessuto imprenditoriale, i lavoratori e le famiglie hanno bisogno di misure ed azioni decise: il nostro obiettivo è quello di dar loro le risposte necessarie per superare questo momento

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa