Use, niente gara ma doppia intervista: parlano Cioni e Marchini

All'ora che solitamente eravamo tutti insieme al palazzetto, ci ritroveremo per parlare di Use Scotti Rosa ed Use Computer Gross. Domani sera (sabato) alle 21, in diretta sulla pagina Facebook dell'Use, Marco Mainardi intervisterà i coach delle nostre due prime squadre: Alessio Cioni ed Alessio Marchini. Chi segue potrà commentare e fare direttamente domande. In attesa di rivederci al Pala Sammontana, ci vediamo online

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa