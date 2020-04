Ztl centro storico, possibili consegne alla clientela con comunicazione a Pisamo

A partire da oggi sarà possibile per le attività della ristorazione e somministrazione fare consegne a domicilio nel centro storico dalle ore 10.00 alle 22.00 per il tempo necessario alla consegna alla propria clientela. Per poter accedere dentro la Ztl sarà necessaria una comunicazione ufficiale indicando il numero di targa del veicolo e la denominazione dell’attività, tramite mail da inviare a Pisamo (frontoffice@pisamo.it).

«Una ulteriore misura pensata per venire incontro alle esigenze delle nostre imprese della ristorazione e somministrazione - commenta l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - che potranno garantire un importante servizio alla propria clientela».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa