Conceria dona 2mila euro alla Misericordia di Santa Croce sull'Arno

La Conceria Camaleonte ha donato 2.000 euro alla Misericordia di Santa Croce sull'Arno.

Il Governatore Alessandro Marconcini, a nome del Magistrato, del Gruppo Protezione Civile, dei dipendenti e dei volontari tutti ringrazia la l'azienda per il generoso contributo. "Poiché ha dimostrato vicinanza alla nostra associazione, in questo momento impegnativo di emergenza. Grazie per questo gesto di solidarietà."