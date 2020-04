Coronavirus: 8 nuovi casi nell'Asl Toscana Centro, 8 i morti

Sono 8 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 8 decessi (6 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia). Il dato risente della doppia festività del fine settimana scorso. L’azienda sanitaria ha provveduto alla effettuazione delle chiamate in urgenza nella giornata di domenica.

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

5 casi in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese

Figline e Incisa:1

Firenze: 2

Scandicci: 1

1 caso nella zona empolese

Empoli: 1

1 caso in provincia di Prato

Prato: 1

2 casi in provincia di Pistoia

Monsummano Terme: 1

Pieve a Nievole: 1

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi

Fonte: AUSL Toscana Centro