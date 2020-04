Coronavirus, Giani: "Conte timido su provvedimenti riapertura"

Durante una diretta Facebook, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani si è espresso sulla riapertura e sulla Fase 2: "Una ripresa che deve avvenire" e che "vede a mio giudizio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte un po' timido nei provvedimenti che ha annunciato ieri perché è indubbio che oggi noi siamo a 36 contagi in Toscana: 36 contagi in una regione di 3,7 milioni di abitanti significa che ormai siamo veramente ad una capacità di controllo della pandemia con la quale adesso dobbiamo convivere". "Mi sembra il virus abbia perso potenza - ha aggiunto Giani - e quindi forse potevano essere di più gli esercizi, le attività manifatturiere e i cantieri a riaprire da lunedì 4 maggio. Secondo me i bar e i ristoranti con le misure di sicurezza invece che il primo giugno potevano riaprire il 18 maggio, analogo discorso per parrucchieri e per chi lavora nella cura della persona. Così come gli esercizi di commercio al dettaglio anziché il 18 poteva essere l'11. Io sono per una ripresa più forte".