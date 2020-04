Coronavirus, screening al centro di accoglienza di Vicofaro

E' iniziato stamattina lo screening al Centro di Accoglienza di Vicofaro, nella parrocchia di don Massimo Biancalani, nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Per iI Centro di Accoglienza pistoiese sono state intraprese azioni di prevenzione analoghe a quelle adottate nelle RSA (residenze sanitarie assistite) e nelle strutture socio sanitarie della Toscana, per proteggere gli ospiti dall'eventuale contagio e la comunità circostante. Sono stati fino ad ora un centinaio gli ospiti ai quali, l'igiene pubblica e della nutrizione dell'area pistoiese, in collaborazione con due Associazioni locali, ha effettuato i test sierologici previsti.

Per la comunità di Vicofaro sono state quindi messe in atto le stesse procedure di valutazione epidemiologica adottate già per altre comunità a tutela degli ospiti e del contesto sociale in cui sono inseriti.

Gli screening verranno portati a termine entro domani.

Fonte: AUSL Toscana Centro