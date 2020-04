FdI: "Autista fa scendere uomo senza mascherina da bus, minacciato"

Il capogruppo di Fdi in consiglio comunale Alessandro Draghi, ha fatto sapere che nel pomeriggio di oggi su un bus dell'Ataf, a Firenze, in via Baracca, ci sono stati attimi di tensione. Secondo quanto riportato, un uomo avrebbe inveito contro gli altri passeggeri e contro l'autista, che lo aveva invitato a scendere dal mezzo poiché non indossava la mascherina chirurgica.

Secondo quanto riferito, l'uomo sarebbe salito a bordo dopo esser uscito da un centro di assistenza dove c'è una mensa per i poveri, si sarebbe allontanato dopo aver preso a calci e pugni il bus, quando l'autista ha minacciato di chiamare la polizia.

“Da parte di Fratelli d’Italia piena solidarietà al lavoratore aggredito” conclude il capogruppo di centrodestra.