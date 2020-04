Muore poliziotto a Napoli per sventare colpo alla Credit Agricole: la banca interviene a sostegno della famiglia

È morto nel tentativo di sventare un colpo in una filiale della Credit Agricole a Napoli: si chiamava Pasquale Apicella ed era un poliziotto di 37 anni. Guidava la volante che ha tentato di tagliare la strada ai malviventi in fuga, l'impatto però è stato fatale. Lascia la moglie e due figli piccoli. Da quanto si apprende Credit Agricole avrebbe attivato iniziative di sostegno per la famiglia della vittima.

L'ABI ha espresso "il più sentito cordoglio e la più netta solidarietà alla Polizia ed alla famiglia dell'Agente scelto ucciso a Napoli da malavitosi che stavano fuggendo da un attocriminoso ai danni di una filiale del Credit Agricole".