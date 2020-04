Omicidio Marchesano, Scotto assolto per vizio di mente

È stato scarcerato oggi Danny Scotto, l'operaio 29enne di Chiesina Uzzanese che ha ucciso Giuseppe Marchesano nella sua abitazione di Casteldelbosco a Montopoli in val d'Arno nel novembre 2018. L'uomo è stato assolto per vizio totale di mente. Per lui il Gup, dopo il processo svoltosi in rito abbreviato, ha disposto il ricovero in una struttura psichiatrica giudiziaria per 24 anni. Per Scotto era stata chiesta la condanna a 12 anni col riconoscimento della parziale infermità mentale.

