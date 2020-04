Persona in Arno a San Pierino, soccorsi sul posto

Questa sera 27 aprile, i vigili del fuoco del comando di Empoli, con il nucleo sommozzatori e i carabinieri, stanno intervenendo a Fucecchio, località San Pierino, per la segnalazione di una persona in Arno. Dalle prime ricostruzioni sembra che si tratti di una donna ritrovata senza vita in una parte di terra emersa in mezzo al fiume. Sul posto stanno arrivando anche il nucleo Saf, presenti anche i soccorritori del 118.

Tutte le notizie di Fucecchio



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00