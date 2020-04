Test sierologici attivi alla Misericordia di San Casciano

La Misericordia nei suoi ambulatori di Viale Corsini sta già effettuando il test sierologico, particolarmente consigliato, successivamente a operatori sanitari e a forze dell'ordine, anche a coloro che lavorano a contatto con il pubblico.

"Anche i laboratori medici di viale Corsini, diretti dal dottor Paolo Mancini - commenta il professor Roberto Cacciatori, Governatore della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa - hanno iniziato a prendere le prenotazioni per effettuare gli esami sierologici. Occorre, dunque, telefonare al numero 055820235 per ricevere ulteriori spiegazioni per la modalità di accesso e di priorità. Infatti c'è la possibilità di sottoporsi al test sierologico gratuitamente".

I test sono eseguiti nel pieno rispetto della campagna di screening della Regione Toscana, in base all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 39 del 19 Aprile 2020. Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica vengono, infatti, integrati gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza n.23/2020, cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi, ovvero:

- Polizia Municipale e Polizia Provinciale;

- lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agliaddetti al trasporto merci;

- lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti,la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;

- dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;

- dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;

- dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contattocon il pubblico;

- lavoratori dei servizi a domicilio;

- lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;

- edicolanti e librai;

- operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con ilpubblico;

- tassisti;

- operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;

- operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;

- personale dei consolati a contatto con il pubblico;

- personale dei porti e degli aeroporti;

- lavoratori del distretto Cartario.

Ma a cosa serve il test sierologico e come si svolge?

Il test rileva se una persona ha contratto il virus, ovvero se ha sviluppato o meno gli anticorpi al coronavirus. Importante per capire se una persona che non presenta sintomi (asintomatica) e risulta positiva all'esame, sia potenzialmente contagiosa.

Il test consiste nel prelievo del sangue per andare alla ricerca, appunto, degli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG. Le Igm, in caso di infezione, sono prodotte per prime.

Successivamente il livello delle Igm cala e lascia spazio alle IgG che, rilevate nel sangue, indicano un'infezione verificatasi da diverso tempo e, quindi, possono dare indicazioni su una possibile immunità della persona.

Un bel servizio per i cittadini, una grande e preziosa opportunità che dimostra la vicinanza della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, sempre vicina a chi ha bisogno e sempre in grado di offrire prestazioni utili alla salute e al benessere delle persone.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino