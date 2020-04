Bond speciali per il turismo di Certaldo, la proposta della Lega

La Lega - Salvini Certaldo ha presentato questa mattina la prima parte di un piano di azione strategico, un cosiddetto Recovery Plan, che potrà aiutare a superare la fase di stallo che stiamo attraversando, guardando già al futuro e cercando una collaborazione nella cittadinanza stessa.

Le proposte messe sul piatto riguardano i Dining Bonds e gli Holiday Bonds. I primi sono una specie di “titolo di acquisto” per mezzo dei quali sarà possibile scegliere fin da adesso dei servizi di cui il cittadino potrà beneficiare al momento della ripresa delle attività relativamente al mondo gastronomico ed enogastronomico. I secondi invece, gli Holiday Bonds, sono dei voucher per viaggi, vacanze ed esperienze da vivere in futuro, nel territorio di Certaldo, per mezzo di prezzi scontati, da cui poter dedurre, eventualmente, dalla dichiarazione dei redditi il valore dei voucher acquistati.

“Inoltre a breve - aggiunge il Capogruppo Damiano Baldini - presenteremo una secondo testo che impegnerà l’amministrazione comunale, nello specifico la “Commissione Cultura e Turismo”, ad attuare una promozione di un turismo ecosostenibile che valorizzi le risorse naturali, il risparmio energetico, il turismo lento, spostando il target da una frequentazione veloce del nostro borgo verso una permanenza più lunga”.

Fonte: Lega Certaldo - Ufficio stampa